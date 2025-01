POL-OG: Sinzheim - Diebstahl von Fohlen gescheitert, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Baden-Baden zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerstach im Tatzeitraum zwischen 3 Uhr und 7 Uhr an insgesamt 43 in der Rheinstraße geparkten Autos die Reifen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Zeugen, die in dem ...

