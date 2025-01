Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigung an mehreren Autos, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Baden-Baden zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerstach im Tatzeitraum zwischen 3 Uhr und 7 Uhr an insgesamt 43 in der Rheinstraße geparkten Autos die Reifen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden von den zuständigen Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 um Kontaktaufnahme gebeten.

