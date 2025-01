Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gefährliche Körperverletzung

Kehl (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung soll es am Donnerstagnachmittag in der Herderstraße gekommen sein. Gegen 15 Uhr meldete ein 23-jähriger Mann über den Notruf, dass er von einer Personengruppe verfolgt werden würde. Beim Eintreffen der Polizeistreife an der Örtlichkeit wurde der 23-Jährige von einem der vier Männer attackiert und geschlagen. Der 18-jährige mutmaßliche Täter ließ jedoch beim Erkennen der Polizeibeamten von dem Geschädigten ab und ergriff mit einem weiteren Beschuldigten die Flucht. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung konnten die beiden vorläufig festgenommen werden. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell