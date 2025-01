Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Ausgesperrt

Baden-Baden (ots)

Ein junger Mann wusste sich am späten Donnerstagabend nicht anders zu helfen, als zu versuchen, in sein eigenes Heim einzubrechen. Gegen 23:45 Uhr entdeckten die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden im Rahmen einer Streifenfahrt drei Jugendliche in der Einfahrt eines Anwesens in Sandweier. Diese hatten die Taschenlampe eines Mobiltelefons angeschaltet und ein Hebeleisen in der Hand. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass einer der Jugendlichen der Anwohner des Hauses war. Der 19-Jährige gab an, sich ausgesperrt zu haben. Da keine Straftaten in unmittelbarer Nähe festgestellt wurden, konnten die Beteiligten mit dem Hinweis, einen Schlüsseldienst zu rufen, wieder entlassen werden.

