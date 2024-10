POL-HRO: Diebstahl aus PKW - Täter schlagen Fensterscheibe ein

Boizenburg (ots) - Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, gewaltsam in eine Apotheke in der Reichenstraße in Boizenburg einzudringen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen die Täter in der Zeit von Samstag, 10:30 Uhr bis Montag, 08:30 Uhr versucht haben, die Hintertür mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren ...

