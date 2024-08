Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung an Bushaltestelle

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 26.08.2024, gegen 21:05 Uhr, kommt es an der Bushaltestelle "Werfttor 1" in der Gökerstraße in Wilhelmshaven zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 17-Jährigen Wilhelmshaveners. Dieser erleidet leichte Verletzungen und wird nach der Tat in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Hinweise zu dem Täter liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Polizei sucht daher Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Insbesondere ein Mann, welcher gemeinsam mit dem Jugendlichen an der Bushaltestelle gewartet und nach der Tat einen Bus der Linie 1 in Fahrtrichtung Norden bestiegen haben soll, wird gebeten sich unter der 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell