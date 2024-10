Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Grabower Kosmetikstudio

Grabow (ots)

Am Wochenende sollen unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Kosmetikgeschäft in Grabow Kosmetikprodukte im Wert von mehreren Hundert Euro gestohlen haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu den Geschäftsräumen verschafft und von dort neben einem kosmetischen Behandlungsgerät vor allem Kosmetikprodukte namhafter Hersteller entwendet haben. Der Tatzeitraum wird von der Geschäftsführerin von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 8 Uhr eingegrenzt. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zur Tat, die sich in der Großen Straße ereignet hat, nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874-4110) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell