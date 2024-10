Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher versuchen Apothekentür aufzuhebeln

Boizenburg (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht, gewaltsam in eine Apotheke in der Reichenstraße in Boizenburg einzudringen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen die Täter in der Zeit von Samstag, 10:30 Uhr bis Montag, 08:30 Uhr versucht haben, die Hintertür mit einem unbekannten Gegenstand aufzuhebeln. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und ermittelt nun wegen versuchten Diebstahls sowie Sachbeschädigung. Das Polizeirevier in Boizenburg (Tel. 038847-6060) nimmt sämtliche Hinweise zur Tat entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell