Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Lahr (ots)

Ein Unfall hat am Sonntag in der Einsteinallee zu zwei Verletzten und einem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro geführt. Gegen 16:45 Uhr fuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer auf der Einsteinallee in nördlicher Richtung. Gleichzeitig fuhr ein 41-jähriger VW-Fahrer auf der Straße N112 in südlicher Richtung. Kurz nach der Einmündung Einsteinallee/N112 hat der Zweiradlenker mutmaßlich das Rechtsfahrgebot missachtet und kollidierte in Folge mit dem Autofahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer schwer und eine Beifahrerin aus dem Wagen leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden nach Erstversorgung mit Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Wegen auslaufender Betriebsstoffe waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr zur Reinigung der Fahrbahn am Unfallort. Die Beamten des Verkehrsdienst Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

