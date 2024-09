Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau-Linx - Fahrradfahrer gestürzt

Rheinau-Linx (ots)

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr fuhr ein Fahrradfahrer auf der Holzhauser Straße in Fahrtrichtung Tullastraße. Kurz vor einer Einmündung kam der Zweiradlenker nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte alleinbeteiligt mit einem dortigen Bordstein. In Folge kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung seiner Blessuren mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert.

/ph

