Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Achern (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es auf der L87 zu einem Verkehrsunfall zischen einem 22-jährigen Hyundai-Fahrer und einem VW-Fahrer bei dem ein Sachschaden von rund 40.000 Euro entstand. Um kurz nach 17 Uhr wollte der 22-Jährige an der Einmündung L87/B3 in Richtung Kappelrodeck nach links abbiegen. Er soll den entgegenkommenden VW-Fahrer übersehen haben und kollidierte anschließend mit dessen Fahrzeug. Die beiden Fahrzeuginsassen des VW erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Versorgung in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen des Unfallhergangs werden von Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch übernommen. /em

