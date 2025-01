Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern- Acht PKW-Aufbrüche innerhalb kürzester Zeit

Achern (ots)

Im Bereich Achern kam es zu Beginn des neuen Jahres durch eine unbekannte Täterschaft zu insgesamt acht Aufbrüchen von Fahrzeugen in der Schloßbachstraße, der Pappelstraße, im Meierfeld und am Julius-Hirsch-Platz. Alle Aufbrüche ereigneten sich in einem Tatzeitraum vom 01.01.2025 bis zum 07.01.2025, vermutlich nachts. Zunächst wurde durch die Täter eine Scheibe der jeweiligen Fahrzeuge eingeschlagen, um sich auf diese Weise Zutritt zum Innenraum der PKWs zu verschaffen. Anschließend wurden die PKWs nach Wertgegenständen durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand muss von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ausgegangen werden. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07841 7066-0 an die Ermittler des Polizeireviers Achern/Oberkirch.

/an

