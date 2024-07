Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Arztpraxis

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen hatten es Einbrecher auf eine Arztpraxis in der Brühlervorstadt in Erfurt abgesehen. Die Unbekannten waren über eine Hintertür in die Räume der Praxis eingebrochen. Im Empfangsbereich wurden sie fündig und öffneten eine Geldkassette. Aus dieser stahlen sie etwa 500 Euro Bargeld und flohen anschließend. An der Tür entstand ein Schaden von 300 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls auf. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell