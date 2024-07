LPI-EF: Mountainbike aus Keller gestohlen

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag stahl ein Dieb in Erfurt eine Geldkarte und kaufte damit Zigaretten an einem Automaten. Der Unbekannte war in ein Auto in der Carl-Zeiß-Straße eingebrochen, welches auf einem Parkplatz abgestellt war. Im Handschuhfach fand der Langfinger ein Kartenetui und in diesem ein u. a. eine Debitkarte. Mit dieser ging er zu einem Zigarettenautomaten und holte sich mehrere Packungen im Wert ...

mehr