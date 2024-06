Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland von 31.05.2024 bis 02.06.2024

Wilhelmshaven (ots)

Sachbeschädigung an Pkw In der Nacht von Freitag, den 31.05.2024, auf Samstag, den 01.06.2024, bis 07:00 Uhr, kam es im Bereich Feldmark zu Sachbeschädigungen an insgesamt drei Pkw. Der oder die Täter haben hierbei durch das Hochklappen der Scheibenwischer den Lack an den tatbetroffenen Fahrzeugen zerkratzt. Durch die eingesetzten Beamten konnten an insgesamt 53 Fahrzeugen hochgeklappte Scheibenwischer festgestellt werden, wobei bei 50 Fahrzeugen die Scheibenwischer beschädigungsfrei wieder in ihre Normalposition zurückgeklappt werden konnten. Trunkenheit im Verkehr Am 02.06.2024, gg. 04:00 Uhr, befuhr eine 44-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Straße Ölhafendamm. In Höhe der Heinrichstraße wurde die Fahrzeugführerin dann von einer Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland kontrolliert. Hierbei wurde dann Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin festgestellt. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 2,33 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt, Weiterhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort Am 01.06.2024, gg. 20:35 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Radfahrer den Radweg der Freiligrathstraße. Aus ungeklärter Ursache kam der Radfahrer ins Straucheln und stürzte mit seinem Rad, wobei er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw touchierte und leicht beschädigte. Nachdem sich der Radfahrer anschließend vom Unfallort fußläufig entfernte, konnte dieser kurze Zeit später durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland im Nahbereich angetroffen werden. Der Unfallverursacher stand merklich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und führte freiwillig einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,68 Promille ergab. Auch hierwurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Trunkenheit und Drogeneinfluss im Verkehr Am 02.06.2024, um 06:59 Uhr, wurde durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland ein 36-jähriger Pkw-Fahrer auf der Peterstraße angehalten und kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle konnten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers feststellen. In dem anschließend freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest erreichte der Fahrzeugführer einen Wert von 1,35 Promille. Darüber hinaus stellten die Beamten auch eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

