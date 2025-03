Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Falsche Handwerker - Seniorin lässt Betrüger ins Haus

Viersen-Sittard (ots)

Eine Seniorin ließ falsche Handwerker in ihr Haus - gestohlen wurde jedoch nichts. Gegen 9:30 Uhr klingelte ein Mann an der Tür der älteren Dame in der Rheinstraße in Sittard. Er gab sich als Handwerker aus und behauptete, einen Fehler am Fernseher beheben zu müssen. Die Seniorin ließ ihn ins Haus, wo er sich den Fernseher ansah. Kurz darauf ließ er eine zweite Person hinein - angeblich ein Kollege, der im Keller nachsehen sollte, während er selbst das Gerät überprüfte. Nach kurzer Zeit verließen die beiden Männer das Haus. Erst danach bemerkte die Dame, dass Modeschmuck auf dem Schlafzimmerboden lag und eine Schranktür offenstand. Laut ihren Angaben wurde nichts gestohlen. Sie beschreibt die Männer wie folgt: Der erste Mann war etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte ein schmales Gesicht, war ca. 175 cm groß, schlank und hatte dunkle Haare. Die zweite Person war ebenfalls zwischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 180 bis 185 cm groß, kräftig gebaut und hatte dunkle Haare sowie einen dunklen Bart. Beide Männer waren schwarz gekleidet und sprachen akzentfreies Deutsch. Haben Sie die beiden Männer gesehen? Dann melden Sie Ihre Hinweise bitte der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (253)

