POL-WAF: Beckum. Einbruch in Zweifamilienhaus

Am Dienstag (11.02.2025) in der Zeit von 17.30 bis 22.00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Haus an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Beckum ein. Sie gelangten über den Garten an die Rückseite des Gebäudes und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Dann durchsuchten sie die Räume. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben oder hat verdächtige Beobachtungen in der Nähe gemacht? Melden Sie sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

