Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Eine Person nach Unfall schwerverletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (11.02.2025) um 13.40 Uhr kam es in Warendorf auf der B 475 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58-jährige Sassenbergerin schwer verletzt wurde. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstrasse in Richtung Westkirchen. Sie hielt am rechten Fahrbahnrand an. Ein 51-Jähriger aus Ennigerloh befuhr die Straße ebenfalls in Richtung Westkirchen. Als er am Auto der Sassenbergerin vorbei fahren wollte fuhr diese wieder vom Seitenstreifen auf die Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 58-Jährige wurde schwer und der Ennigerloher leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren wurden sie durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt circa 10.000 Euro.

