Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Bekannter Täter erbeutete bei einem Einbruch auf dem Willy-Brandt-Ring in Viersen einen PKW und verursachte mit diesem einen Verkehrsunfall in Nettetal-Lobberich

Nettetal-Lobberich (ots)

Gegen 00:43 Uhr gingen am heutigen Morgen diverse Notrufe bei der Polizei ein, welche über einen Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße in Nettetal-Lobberich berichteten. Ein PKW war in ein parkendes Fahrzeug gefahren, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Nach Zeugenaussagen stieg der Fahrer aus dem PKW und flüchtete zu Fuß. Die Person konnte durch die Zeugen sehr gut beschrieben werden. Nach ersten Ermittlungen beim Halter des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der PKW unmittelbar zuvor, bei einem Einbruchdiebstahl, entwendet wurde. Aufgrund der entstandenen Schäden an den beiden PKW, musste davon ausgegangen werden, dass der Fahrer bei dem Unfall nicht unerheblich verletzt wurde. Zur Suche nach der verletzten Person wurde eine Drohne der Feuerwehr mit Wärmebildkamera sowie ein Personenspürhund eingesetzt. Die Suche nach dem 36-Jährigen verlief bis jetzt negativ, dauert aber weiter an.

