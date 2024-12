LPI-J: Einbruch in Werkstatt

Apolda (ots) - Als am 14.12.2024 ein Bauherr auf seine Baustelle kam, bemerkte er einen Einbruch in seine Räumlichkeiten. Die Baustelle in der Jägerstraße in Apolda wurde höchstwahrscheinlich im Zeitraum vom 22.11.2024 bis zum Tag der Feststellung von einem oder mehreren Einbrechern heimgesucht. Neben dem eigentlichen Einbruchschaden an der Tür, entstand weiterer Schaden durch die entwendeten Werkzeuge und diverse Metallanbauteile. Der Gesamtschaden wird auf über ...

