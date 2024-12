Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Hermsdorf (ots)

Am Freitag gegen 15:30 Uhr ereignete sich in der Rodaer Straße in Hermsdorf ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Fahrzeugnutzerin beabsichtigte den Parkplatz eines dortigen Einkaufsmarktes in Richtung Stadtmitte zu verlassen und übersah hierbei einen anderen Pkw, der in Richtung Kreuzstraße fuhr. Beide Fahrzeuge kollidierten und hinterließen ein erhebliches Trümmerfeld. Während sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zuzog, blieb der 38-jährige Fahrer des anderen Pkw unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird mit ca. 15.000 Euro beziffert.

