Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Bad Berka (ots)

Am Freitagabend befuhr ein 39-jähriger Skoda-Fahrer die B85 in Blankenhain von Bad Berka kommend in Richtung Stadtausgang. Dieser beabsichtigte linksseitig in die Paulinenstraße abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden PKW mit einem 54-jährigen Fahrzeugführer. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Anschließend konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass der Verursacher unter dem Einfluss diverser Betäubungsmittel seinen PKW führte. Eine Blutentnahme wurde entsprechend angeordnet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell