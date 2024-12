Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann fährt gegen Hauswand

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen kam es an der Kreuzung Buttelstedter Straße / Nordstraße zu einem Unfall mit einem Verletzten. Ein 59-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Buttelstedter Straße stadtauswärts um nach links in die Nordstraße abzubiegen. Hier kam er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß erst gegen einen Briefkasten und einen Zaun und kollidierte anschließend mit der Hauswand eines an der Kreuzung befindlichen Wohnhauses. Der Umpferstedter wurde leicht verletzt. Bevor er zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht wurde, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 0,8 Promille. Im Klinikum wurde gleich die Blutentnahme durchgeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich voll gesperrt werden.

