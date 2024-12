LPI-J: Mann pöbelt nachts auf dem Weihnachtsmarkt

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 62-jährige BMW-Fahrerin die B85, aus Richtung der Ortslage Nohra kommend in Fahrtrichtung Anschlussstelle BAB4. Zeitgleich befuhr ein 67-jähriger Transporter-Fahrer die Straße Am Troistedter Weg um auf die B85 aufzufahren. Hier missachtete er allerdings die Vorfahrt der 62-Jährigen, wodurch es zur Kollision auf der Kreuzung kam. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei ...

