Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Linksabbieger übersah den Gegenverkehr

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Mit seinem Opel fuhr ein 26-Jähriger die Bundesstraße von Jena in Richtung Rudolstadt und beabsichtigte an der Ampelkreuzung in Kahla nach links in die Christian-Eckardt-Straße abzubiegen. Bei grün bog er nach links ab, beachtete dabei aber nicht den entgegenkommenden Hyundai, dessen Ampel ebenfalls grün zeigte. Durch den Verkehrsverstoß kam es zu Kollision beider Fahrzeuge, die dadurch einen derartigen Schaden erlitten, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 26-Jährige und die Unfallgegnerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell