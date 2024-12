Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hummelshain: Mit bislang unbekanntem Grund kam es auf der Landesstraße zwischen Hummelshain und Kahla zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 83-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 16:15 Uhr mit seinen drei Begleiterinnen in Richtung Kahla und kam mit seinem Pkw kurz vor dem Abzweig Schmölln in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Nach mehreren Metern auf der Bankette, wo er zwei Leitpfosten erfasste, geriet er in den Straßengraben und stieß fortfolgend frontal gegen einen Wasserdurchlauf. Durch den starken Aufprall erlitten alle vier Insassen schwere Verletzungen und kamen ein Krankenhaus. Die Straße musste für eine Stunde voll gesperrt werden und wurde bis zum Ende der Unfallaufnahme noch halbseitig gesperrt.

