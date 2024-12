Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich in Weimar in der Buttelstedter Straße ein Verkehrsunfall, wobei sich ein 59-Jähriger verletzte. Dieser wollte mit seinem Mercedes in die Nordstraße abbiegen, wobei er die Kontrolle verlor und das Fahrzeug auf der Seite liegen blieb. Der Grund hierfür konnte im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellt werden. Der Fahrer brachte es bei einer Atemalkoholkontrolle auf einen Wert von 0,86 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung kurzfristig voll gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und an einer angrenzenden Immobilie ein Schaden von circa 3000 Euro.

