POL-BN: Nach Zeugenhinweis - Polizei stoppt berauschte Verkehrsteilnehmerin

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt, dass sich am frühen Samstagmorgen (01.06.2024) in der Maximilianstraße sowie am Rheinufer ereignete. Zur Tatzeit, vermutlich gegen 06:00 Uhr, soll eine 10-15-köpfige Personengruppe den 31-jährigen Geschädigten zunächst geschlagen und getreten haben. Der Geschädigte habe sich daraufhin in Richtung ...

