Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zerkratzte Pkw in Liebenau

Zeugen gesucht

Liebenau (ots)

(opp) Von Freitagabend, 17.05. bis Samstagvormittag, 18.05.2024, wurde in der Liebenauer Königsberger Straße, Höhe Hausnummer 18, die Beifahrerseite eines schwarzen Pkw der Marke VW tief zerkratzt. Eine gleiche Tat ereignete sich in der Zeit von Montagabend, 27.05.2024, ca. 23:00 Uhr, bis zum Mittwoch, 29.05.2024, ca. 18:00 Uhr. Der schwarze Pkw der Marke Dacia war ebenfalls auf der Königsberger Straße geparkt, allerdings vor der Hausnummer 12. Beide Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand geparkt und wiesen die gleich Art der Verkratzungen auf. Der Schaden beträgt in beiden Fällen zusammen ca. 4.000,00 Euro. Die Beamten ermitteln in diesen Fällen wegen Sachbeschädigung und bitten etwaige Zeugen sich mit der Polizei in Marklohe unter der Telefonnummer 05021-924060 in Verbindung zu setzen.

