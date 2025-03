Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand an Spazierweg an der Schwalm in der Nähe des Dahmensees - Wer kann Hinweise geben?

Brüggen (ots)

Gegen 7.45 Uhr am Montagmorgen sind Feuerwehr und Polizei zu einem Spazierweg an der Schwalm in der Nähe des Dahmensees gerufen worden. Eine Spaziergängerin hatte dort schwelende Baumstämme, von denen Rauch aufstieg, bemerkt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen - fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung sind nicht ausgeschlossen. Wer in diesem Bereich an der Schwalm seit dem säten Sonntagabend verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /hei (270)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell