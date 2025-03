Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Feuer in Waldstück - Haben Sie etwas beobachtet?

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Sonntagnachmittag sind Feuerwehr und Polizei zu einem Waldstück hinter dem Wasserturm in St. Tönis gerufen worden. Mehrere Zeugen hatten dort gegen 16.15 Uhr einen Brand entdeckt, einer von ihnen hatte das noch kleine Feuer dann auch bereits vor Eintreffen der Feuerwehr soweit gelöscht, dass diese nur noch die Brandstelle weiter herunterkühlen musste. Die Zeugen hatten vorher zwei Jugendliche beobachtet, die mit Händen voll Heu in das Waldstück hineingelaufen waren. Sie sollen etwa 14 bis 16 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß gewesen sein. Beide sollen dunkle Jacken mit dem Markenlogo der Firma "The North Face" getragen haben. Auch in der Woche zuvor soll es in dem Waldstück bereits einen kleineren Brand gegeben haben. Haben Sie in diesem Bereich von St. Tönis in jüngster Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann teilen Sie diese bitte der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0 mit. /hei (269)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell