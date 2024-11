Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Weimar (ots)

Beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Gelmeroda missachtete eine 80-jährige Audi-Fahrerin am Sonntagnachmittag die rote Lichtzeichenanlage an der Legefelder Hauptstraße. Hier fuhr zeitgleich bei grüner Ampel eine 18-jährige Audi-Fahrerin in Fahrtrichtung Weimar. Es kam zur Kollision, in dessen Folge die 18-jährige Magdalaerin leicht verletzt wurde. Sie kam zur Behandlung ins Klinikum. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell