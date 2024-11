Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachbeschädigung mit verfassungswidrigem Inhalt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Mit bislang unbekanntem Hintergrund beschmierten und beschädigten Unbekannte einen am Schützenhaus geparkten Pkw. An der Fahrzeugseite sprühten sie den Schriftzug "Hitler" an und zerkratzen die Motorhaube in Form eines Hakenkreuzes. Ein ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellter Lkw-Anhänger, der zur medizinischen Vorsorge für ein Mammographie-Screening verwendet wird, wurde ebenfalls beschmiert. Ein Hakenkreuz sowie weitere nationalsozialistische Symboliken und auch die Abneigung gegenüber der Polizei brachten die Täter mittels Farbspray an. Die Schmierereien wurden unkenntlich gemacht und ein Strafverfahren eingeleitet.

