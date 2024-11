Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Maskierter Diebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Eine an der Autobahn gelegene Tankstalle bei Stadtroda war am Sonntagabend Tatort eines überfallartigen Diebstahls. Fünf bis sechs Personen betraten unter Verwendung von Sturmhauben den Verkaufsraum, nahmen wortlos Snacks im Wert von über 90 Euro aus den Regalen und entfernten sich ohne zu Bezahlen mit drei Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Die rot-weißen Kopfbedeckungen ließen sie während der gesamten Tatausführung aufgesetzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

