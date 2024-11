LPI-J: Sachbeschädigung und Diebstahl Zottelstedt

Jena (ots) - Beschädigungen im Stadtgebiet Stadtroda In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in Stadtroda. Die Spur der Taten zieht sich vom Schützenplatz bis zum Bahnhof. Der oder die Täter beschädigten einen Mülleimer, in der Bahnhofstraße die Scheibe einer Bushaltestelle und einen Verkehrsspiegel. In einem angrenzenden Parkhaus wurde ein Feuerlöscher missbräuchlich benutz und ...

