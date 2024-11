Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung Polizeiinspektion Saale-Holzland

Jena (ots)

Beschädigungen im Stadtgebiet Stadtroda

In der Nacht von Freitag zu Samstag kam es zu mehreren Sachbeschädigungen in Stadtroda. Die Spur der Taten zieht sich vom Schützenplatz bis zum Bahnhof. Der oder die Täter beschädigten einen Mülleimer, in der Bahnhofstraße die Scheibe einer Bushaltestelle und einen Verkehrsspiegel. In einem angrenzenden Parkhaus wurde ein Feuerlöscher missbräuchlich benutz und entleert. Dem nicht genug wurde am Bahnhof ein Altkleidercontainer umgeworfen und mehrere Fahrzeuge beschädigt.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche von Freitagabend bis Samstag früh verdächtige Personen oder Personengruppen im Stadtgebiet gesehen haben.

Hinweise nimmt die PI Saale-Holzland unter der Tel.-Nr.: 036428/640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell