Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am Samstagabend befuhr eine 31-jährige Skoda-Fahrerin die Berkaer Straße aus Weimar kommend in Richtung Gelmeroda als bevorrechtigtes Fahrzeug. Ein 59-jähriger VW-Fahrer befuhr indes die Weimarische Straße aus Richtung Niedergrunstedt kommend und musste an der Einmündung zur Berkaer Straße die Vorfahrt gewähren. Er beabsichtigte, nach links abzubiegen und übersah die passierende 31-Jährige. Es kam zur Kollision beider Pkw. Die Insassen beider Pkw wurden leicht verletzt und in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 20.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

