Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der LPI Jena vom 10.11.2024

Jena (ots)

Ohne Führerschein im Straßenverkehr

Am Wochenende vom 08.11.24 bis zum 10.11.24 wurden im Stadtgebiet von Jena routinemäßige Verkehrskontrollen durch die Jenaer Polizei durchgeführt. Dabei sind gleich vier Fahrzeugführer mit ihren PKW, an unterschiedlichen Stellen der Stadt angetroffen worden, welche nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis verfügten. Freitagmittag gegen 13:00 Uhr war ein Autofahrer im Bereich der Fritz-Ritter-Str. in Jena Lobeda ohne Führerschein, dafür aber mit frisch entwendeten Kennzeichen aus dem Bereich Erfurt unterwegs. Ein weiterer Autofahrer musste seinen Opel am Samstagabend, gegen 20:25 Uhr, in der Drackedorfer Str. nach erfolgter Verkehrskontrolle und ohne gültigen Führerschein stehen lassen. Ebenso erging es einem weiteren Fahrzeugführer in der Dornburger Str. in der Nacht von Samstag zu Sonntagmorgen. Dieser musste seinen PKW Daihatsu Cuore stehen lassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Gültige Fahrerlaubnis wurden eröffnet.

Gleich mehrerer Delikte machte sich ein Fahrzeugführer in der Erfurter Straße am Freitagabend gegen 23:10 Uhr, mit seinem PKW Skoda strafbar.Der 39-jährige Mann war unter dem Einfluss von Betäubungsmittel, im öffentlichen Straßenverkehr, von den Beamten angetroffen worden. Weiterhin wurden im PKW verschiedene Substanzen aufgefunden, welche dem Cannabisgesetzt sowie dem Betäubungsmittel Gesetz unterliegen. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Schlägerei am Skaterpark

Am Samstagabend dem 09.11.24, gegen 23:55 Uhr kam es im Bereich Jena Lobeda-West zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die Beiden männlichen Geschädigten im Alter von 20 und 24 Jahren hielten sich bereits am Skaterpark in der Erlanger Allee auf, als der unbekannte Täter auf diese zu kam. Nach einem kurzen Streit schlug der unbekannte Täter die Geschädigten unvermittelt jeweils nacheinander mit seiner Faust ins Gesicht. Ein Geschädigter fiel durch den Faustschlag zu Boden und erlitt eine Kopfplatzwunde am Hinterkopf. Der Zweite erleidet eine Platzwunde im Gesicht. Nach der Tatausführung solle sich der unbekannte Täter grob in Richtung Stauffenbergstraße entfernt haben. Personenbeschreibung: männlich, ca. 20-30 Jahre, dunkel gekleidet, dunkler Rucksack. In diesem Fall bittet die Polizei Jena um Ihre Mithilfe. Wer hat die Tathandlung beobachten können? Wer kann Angaben zum Tathergang oder dem vermeintlichen unbekannten Täter machen? Hinweise bitte an die Polizei in Jena unter Tel.: 03641/81-0

Betrunken am Kindergarten

Am Freitag dem 08.11.24 wollte ein stark angetrunkener Erziehungsberechtigter gegen 15:00 Uhr den 3-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin, aus einer Kindertagesstätte in der Berthold-Brecht-Straße Jena Winzerla abholen. Dem berechtigten Vorhalt durch den verantwortlichen Erzieher der Einrichtung, begegnete der Betrunkene mit der Androhung von Gewalt sowie einem versuchten Faustschlag. Nur der schnellen Reaktion (Meid Bewegung) des Erziehers ist es zu verdanken, dass dieser selbst nicht verletzt wurde. Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Jena konnten den Betrunkenen mit dem Kind im Nahbereich antreffen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren bezügliche versuchter Körperverletzung wurde eröffnet. Das Jugendamt der Stadt Jena wurde vom Sachverhalt informiert und begab sich ebenfalls vor Ort. Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell