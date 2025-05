Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Einbruch in Krematorium - Bargeld gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (02.05.2025) 22:00 Uhr und Montag (05.05.2025) in ein Krematorium in der Straße "Im Bonholz" in Rutesheim ein. Indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten, gelangten die Diebe in das Innere des Gebäudes. Die Einbrecher begaben sich anschließend mutmaßlich in den Bürokomplex. Dort entwendeten sie einen vierstelligen Bargeldbetrag aus einer Geldkassette. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rutesheim unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell