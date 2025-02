LPI-J: Wahlplakat zerrissen

Oßmannstedt (ots) - Die sprichwörtliche Gunst der Stunde nutzte ein unbekannter Langfinger in Oßmannstedt in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße. Gestern Mittag befand sich ein Speditions-Lkw im Bereich der Liebstedter Straße. Die Besatzung lieferte zu diesem Zeitpunkt Möbel aus. In ca. 5 Minuten, wo der Lkw unbeobachtet war, griff ein Unbekannter in das Fahrerhaus und entwendete zwei Mobiltelefone. Die Beute hat ...

mehr