Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Weimar (ots)

Kranichfeld: Durch einen lauten Knall sowie splitterndes Glas wurde ein Anwohner der Arnstädter Straße gegen drei Uhr am Donnerstag aus dem Schlaf gerissen. Als der Zeuge aus dem Fenster sah, beobachtet er eine männliche Person, welche sich gerade an einem geparkten Pkw Hyundai zu schaffen machte. Zuvor hatte ebendieser die Seitenscheibe des Pkw gewaltsam beschädigt. Der Zeuge sprach den Mann an, welche daraufhin rasch die Örtlichkeit verließ. Aus dem Inneren eignete sich der Täter das mobile Navigationsgerät widerrechtlich an. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

