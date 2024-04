POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße

Bad Wildbad (ots) - Am Montagmorgen musste ein Pkw- Lenker auf der Bundesstraße 296, auf der Strecke in Richtung Calmbach, eine Vollbremsung hinlegen, um nicht mit einem entgegenkommenden und überholenden Pkw zusammenzustoßen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 30- jährige Fahrer eines Pkw die Bundesstraße 296 von Oberreichenbach kommend in Fahrtrichtung ...

