LPI-J: Entglast

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kam am Mittwochnachmittag ans Licht, dass ein 60-jähriger Fahrzeugführer mitnichten nüchtern war. Bei der Kontrolle auf der Jenaer Straße beatmete er das Testgerät mit fast 1,7 Promille. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die fällige Strafanzeige kommt in den nächsten Tagen per ...

