Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ungehaltener Gast beleidigt Mitarbeiter

Weimar (ots)

Mittwochabend begehrte eine männliche Person eine Unterkunft in einem Hotel. Aufgrund hausinterner Regularien wurde ihm dies durch den anwesenden Mitarbeiter verwehrt. Jedoch zeigte sich der 37-Jährige diesbezüglich nicht einverstanden. Er beleidigte und bedrohte den Mitarbeiter. Daraufhin wurde er des Hauses verwiesen. Der Aufforderung kam der Mann nach. Die alarmierten Beamten trafen den 37-Jährigen in der Buttelstedter Straße, vor dem Objekt, an. Nach erfolgter Belehrung sowie der Ankündigung über das eröffnete Strafverfahren, erhielt der Mann einen Platzverweis. Die Gemüter hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits beruhigt und der Mann kam der Weisung bereitwillig nach.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell