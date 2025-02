LPI-J: Lkw erfasst Radfahrer

Jena (ots) - Einem 14-Jährigen wurde am Mittwochabend Bargeld entwendet. Der Jugendliche lief durch die Wagnergasse und hielt 35 Euro in seinen Händen. Plötzlich tauchten drei männliche Personen auf, welche dem Anschein nach südländischen Phänotyps etwa im selben Alter waren, und entwendeten dem 14-Jährigen das Bargeld aus der Hand, ohne jegliche Gewaltanwendung. Im Anschluss entfernten sich die drei Unbekannten zügig in Richtung Am Steiger. Eine eingeleitete ...

