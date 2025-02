LPI-J: Alkoholisiert gefahren

Apolda (ots) - Das in der Nacht zu Dienstag gestohlene Motorrad der Marke Kawasaki konnte gestern, dank eines aufmerksamen Apoldaers wieder aufgefunden werden. Der 39-jährige Finder entdeckte das Motorrad in der Auenstraße in Apolda. Da er zuvor eine Pressemitteilung über ein gestohlenes Motorrad gelesen hatte, informierte er umgehend die Polizei. So konnte das Motorrad, welches glücklicherweise unbeschädigt war, ...

