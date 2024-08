Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Betrunkene Radfahrerin touchiert Streifenwagen (03.08.2024)

Reichenau (ots)

Eine betrunkene Radfahrerin hat in der Nacht auf Samstag einen Streifenwagen im Tellerhofweg touchiert. Gegen 00.30 Uhr war eine 42-jährige Radfahrerin auf dem Tellerhofweg in Richtung "Obere Ergat" unterwegs. Da die Frau kein Licht an ihrem Rad hatte und zudem in Schlangenlinien fuhr, hielt eine entgegenkommende Polizeistreife an um die 42-Jährige zu kontrollieren. Kurz vor dem bereits stehenden Streifenwagen geriet die Frau erneut auf die Gegenfahrbahn und streifte das Auto über die komplette linke Seite hinweg. Zudem blieb sie mit dem Arm am Außenspiegel hängen, ehe sie wenige Meter weiter schließlich rechts der Straße zu Fall kam. Bei der anschließenden Überprüfung ergab ein Alkoholtest bei der 42-Jährigen einen Wert von rund 2,4 Promille, woraufhin die Frau die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste.

