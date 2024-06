Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Radfahrerin wurde am Mittwoch, 19. Juni 2024, gegen 06:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 22-jähriger Nordenhamer mit einem Kleinwagen die Fröbelstraße in Richtung Atenser Allee. An deren Einmündung übersah er die 47-jährige Frau aus Nordenham, die den Radweg mit einem Pedelec in Richtung Oldenburger Straße befuhr.

Die Radfahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall, erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

