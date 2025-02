Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Handy aus Fahrerhaus gestohlen

Oßmannstedt (ots)

Die sprichwörtliche Gunst der Stunde nutzte ein unbekannter Langfinger in Oßmannstedt in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße. Gestern Mittag befand sich ein Speditions-Lkw im Bereich der Liebstedter Straße. Die Besatzung lieferte zu diesem Zeitpunkt Möbel aus. In ca. 5 Minuten, wo der Lkw unbeobachtet war, griff ein Unbekannter in das Fahrerhaus und entwendete zwei Mobiltelefone. Die Beute hat einen Wert von über 1.300 Euro. Als der 38-jährige Fahrer das Fehlen feststellte, war der Langfinger bereits über alle Berge. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0)

