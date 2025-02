Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Abgestellter Pkw auf Parkplatz beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Geldern (ots)

Am Donnerstag (30. Januar 2025) kam es zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr an der Egmondstraße in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden wurde dabei ein abgestellter grauer Opel Zafira, im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite, beschädigt. Aufgrund des festgestellten Sachschadens am Opel Zafira geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass ein dunkler Pkw das Fahrzeug, welches auf einem Supermarktparkplatz abgestellt gewesen war, beim Parkvorgang beschädigte und sich der Verkehrsteilnehmende dann von der Örtlichkeit entfernte.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Geldern unter 002831 1250 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell